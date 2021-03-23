رؤساء الحكومات السابقون: عون يتجاوز أحكام الدستور وكأن المقصود إحراج الحريري لإخراجه

أكد رؤساء الحكومات السابقون في بيان عقب إجتماعهم في بيت الوسط “إحترامهم للدستور وتمسكهم به وبالإتفاق الوطني في الطائف وأي إعادة لإنتاج الخلاف الطائفي مردودة بدليل التفاف الطوائف حول مبادرة البطريرك الراعي”.

البيان الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة قال فيه: “نؤكد على موقفنا بالتوجه إلى خطوات من أجل أن تشكل حكومة مهمة محددة بعيداً عن الدخول في سياسات المحاور لتستطيع بذلك حل الأزمة الإقتصادية ونيل ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي”.









وأضاف: “نبدي أسفنا واستغرابنا من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور وتخرج عن الاطار المألوف واللياقات والاعراف في تشكيل الحكومات في لبنان وتجاوز الرئيس عون لأحكام الدستور وكأن المقصود إحراج الحريري لإخراجه”