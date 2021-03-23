لطيفة تصف #نجوى_كرم بأجمل العبارات.. وهي تردّ: “نحبّك برشا”!

خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، وفي ردٍّ على سؤال حول زميلتها الفنانة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، ردت الفنانة التونسية لطيفة بمحبتها المعهودة إتجاه شمس الأغنية، حيث وصفتها بأجمل العبارات قائلة: “أنا ونجوى نتشابه في كثيرٍ من الأمور، معنوياً وفنياً، وحتى على الصعيد الشخصي”.

وأضافت: “نجوى كرم تستحقّ كل النجاح لأنها تملك حُبّاً كبيراً لفنّها وجمهورها، كما أنها تفخر دائماً بانتمائها لكلّ بلد عربي”.









وأضافت مؤكّدة أن شمس الأغنية تغنّي لكلّ بلد تحلّ فيه وكأنه بلدها.

من جهتها، توجّهت شمس الأغنية بالشكر للفنانة لطيفة، على كلامها اللطيف في حقها، حيث كتبت إليها عبر تغريدة في حسابها على تويتر قائلة: “نحنا منموت بقلبك يا فنانة واثقة من حالها، نحبّك برشا”.

جديرٌ بالذكر، أنّ رسائل محبة متبادلة بين شمس الأغنية والفنانة لطيفة، تظهر جليّاً في عدة مناسبات خاصة لكلٍّ منهما.