السعودية تعرض على الحوثيّين “مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنيّة” و”التوصل إلى حلّ سياسي شامل”

اقترحت #السعودية، الاثنين، وقفا “شاملا” لإطلاق النار لإنهاء النزاع المدمر الدائر في #اليمن منذ ست سنوات بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الحكومية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده الرياض.

وقالت الحكومة السعودية في بيان إن المملكة التي تدخلت عسكريا في اليمن منذ 2015 قدمت عدة مقترحات، بينها “وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة”.









وقال وزير الخارجية السعودية: “استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما، والدعم الجاد للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، فإنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل الى حل سياسي شامل، وتتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة”.

واضاف: “تتضمن مبادرة المملكة إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني، وفقاً لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية”.

ودعت السعودية “الحكومة اليمنية والحوثيين الى القبول بالمبادرة”، معتبرة أنها “تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام”.