“إلى رئيس الحكومة السابق” و”نموذج يُستحسن تعبئته”… الحريري يكشف تفاصيل “منهجية” عون

أسف المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري، في بيان، “للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية”.

وقال: “نكتفي بالتأكيد انه منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفاً لدى كل اللبنانيين. إلا أن الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل”.









وأضاف: “احتراماً لعقول اللبنانيين ننشر الأوراق كما وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري”.