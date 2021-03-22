“إلى رئيس الحكومة السابق” و”نموذج يُستحسن تعبئته”… الحريري يكشف تفاصيل “منهجية” عون

أسف المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري، في بيان، “للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية”.
وقال: “نكتفي بالتأكيد انه منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفاً لدى كل اللبنانيين. إلا أن الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل”.
وأضاف: “احتراماً لعقول اللبنانيين ننشر الأوراق كما وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري”.
ولفت في النموذج الذي كشف عنه الحريري، مخاطبة عون للحريري بلقب “رئيس الحكومة السابق” وليس “رئيس الحكومة المكلف”، كما لفتت عبارة “نموذج يسهّل النظر في #تشكيل الحكومة، من المستحسن تعبئته”.
وتضمن النموذج توزيع الحقائب والانتماءات السياسية الحزبية للوزراء.
وكانت رئاسة الجمهورية أسفت أنّ “يصدر عن الرئيس المكلف، منفعلاً، إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية”، ورأت أنّ “الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون”، مشيرة إلى أنّ “هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية”.
النهار