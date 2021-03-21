عيد_الأم في لبنان بلا أبناء!

يطل عيد الأم هذا العام، بغصة على أمهات لبنان، فهناك من خسرن منهن فلذات أكبادهن جراء انفجار مرفأ بيروت، وأخريات حُرمن من أبنائهن بعدما اختاروا الهجرة سبيلًا لتأمين لقمة العيش، في ظل أزمة البلاد العميقة اقتصاديا وسياسيا.

ويصادف الاحتفال بعيد الأم في العالم العربي، 21 مارس من كل عام، فيما تختلف تواريخ الاحتفال به من دولة إلى أخرى طوال العام. وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت، ما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين، وفق تقديرات رسمية.









وما بين الغصة والدموع والأمل من تواصل التحقيقات لمعرفة من تسبب بالانفجار، يحل عيد الأم والجراح لم تندمل، حتى بات العيد خاليا من مشاعر الفرح والحب لـ”ست الحبايب”.

لم تستطع الأم يسرا نبها، والدة علي قاسم صوان، حبس دموعها وهي تحتضن صورة ابنها الراحل، قائلةً “يا أمي، يا علي أنا ما زلت أنتظرك في عيد الأم (..) مع رحيلك أخذت قلبي معك”.

وقالت “عيد الأم الذي تحتفل به دول العالم أجمع، حذف من روزنامة حياة أمهات الشهداء”. وبنبرة حزينة، خاطبت ابنها الراحل “يا ابني يا علي، ألا تريد أن تأتي وتعايدني (تبارك لي عيد الأم)؟”. واستطردت “إن الله مع الشهداء، ومهما حاولوا التنصل من الحقيقة والتحقيقات، الله يعرف جيدا من السبب”.

والدة علي لا تطلب إلا القصاص ممن تسببوا بالانفجار، وآخر كلماتها “كلما طالت الغيبة أفتقدك كثيرا ولغاية اللحظة أنادي باسمك وصورتك بين يدي”.

أما الحجة بظاظا، والدة ملاك أيوب، إحدى ضحايا الانفجار، فقالت للأناضول “استشهدت ابنتي وزوجها أمامنا، عندما كنا نجلس على مائدة الطعام بأحد المطاعم القريبة من المرفأ”.

العيد في أوساط الأمهات اللواتي ودعن أبناءهن حزين، لا ورود ولا حلويات، و”صاحبات العيد” تختلط داخلهن أوجاع كثيرة

وتابعت “الله لا يسامح من كان السبب، أصعب الأوقات أن تستشهد ابنتك أمامك، بلحظة تغير كل شيء كنا في المطعم وعدنا من دونهما”.

وأردفت “كانت تنهمك بالتحضيرات قبل أسبوع من المناسبة (عيد الأم) وتجلب لي الهدايا، أما الآن فقد غابت الفرحة عني”. واستكملت “بعد استشهاد ابنتي وزوجها، مرضت حتى زوجي مريض”.

بدورها، أفادت ممتازة أبومرهج، والدة قيصر فؤاد أبومرهج، بأنها “والدة الشهيد”، بعدما لقي ابنها مصرعه في الانفجار، لتنهمر الدموع من عينيها وهي تنظر إلى صورته.

وخلال حديثها، تذكرت كيف كان ابنها الراحل يحتفل معها بعيد الأم، ويسارع لإحضار هدية لها، لإدخال البهجة إلى قلبها.

وأضافت مخاطبةً ابنها “ربيتك بدموع العين، أنت يا شريف، يا حنون، يا صاحب القلب الطيب، قلبي يحترق على غيابك، تدمرت حياتي من بعدك”.

من جهتها، تحدثت ريتا بطيش، أم جورج معلوف، بحزن وتأثر كبيرين، قائلةً “والدة حُرِمت من ابنها لا تستطيع أن تستوعب حتى اللحظة هول الكارثة”. فيما قال الأب إلياس معلوف “زوجتي كل صباح تنادي جورج وتطلب منه العودة للحياة من جديد علّه يرد الحياة إلى حياتنا”.