متحف شمع بأمريكا يزيل تمثال ترامب.. تضرَّر من كثرة الضرب واللكم التي تلقَّاها من الزوار

قالت شبكة “Fox News” الأمريكية، الجمعة 19 مارس/آذار 2021، إن متحف شمع في ولاية تكساس الأمريكية اضطر إلى إزالة تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاعة العرض، بعد تعرضه للضرب واللكم من قِبَل الزوار.

المدير الإقليمي للشركة المالكة للمتحف، كلاي ستيوارت، أكد من جانبه أن التمثال تعرض للكم والخدش، وهو ما تسبَّب في الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.









وبحسب المدير الإقليمي، فإنه كان عليهم إخفاء التمثال في خزانة، إذ تعرَّض لضربات منتظمة، كما تلقت المنحوتة الشمعية لترامب العديد من الخدوش العميقة على الوجه.

فيما قال موظفون في المتحف إنهم حاولوا حماية التمثال بوضعه في مكان ظاهر أمام الموظفين، غير أن ذلك لم يكن رادعاً، إذ تعرَّض التمثال للهجوم حتى في وجود الموظفين بالقرب منه، ما اضطرهم لسحبه من العرض.

وفي النهاية، سيتم إصلاح التمثال في النهاية، وإعادته إلى أرضية المتحف.