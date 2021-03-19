إليسا تتحدث عن تجربتها الخاصة مع ظاهرة التنمر المؤلمة: لوجوب تعميم التوعية التربوية وسنّ قوانين خاصة لمعاقبة المتنمر

موضوع التنّمر حضر بقوّة في الحلقة السادسة من بودكاست النجمة اللبنانية إليسا التي حذّرت من خطورة هذا الموضوع الذي ازداد مع مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة التي يجب مواجهتها، لما تتركه من آثار سلبيّة على الشخص وصحته النفسّية، ودعت الى مواجهة هذه الموجة لأنّ المتنمّر هو شخص حاقد على نفسه وعلى الآخرين ويتلذّذ بأذية الآخرين.

وتحدثّت إليسا عن تجربتها الخاصة مع ظاهرة التنمر المؤلمة التي أصابتها بالصميم والتي استدعت منها زيارة طبيب نفسي لمواجهتها منعاً لفقدان الثقة بالنفس، وذلك قبل تدشين حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحسباً من التعليقات الساخرة التي تتلقاها من شكلها أو طريقتها في الغناء.









وتطرّقت إلى السخرية التي طالتها من شكل فمها وكيف واجهتها بالرّد على المتنمرّ قائلة “يا حبيبي أنا بنت اشتغلت على حالي، تعبت ونجحت، إنت شو عامل بحياتك. ليه ما بتستفيد من تجربتي؟ ليه ما بتشتغل على حالك لتحقق ذاتك وتخرج من الاكتئاب؟”.

كما أعطت مثلاً آخر عن السخرية التي طالتها وهي تلقيبها بـ”أم الشرشف”، وذلك بسبب ظهورها بالفيديو الكليب الخاص بأغنيتها “بدي دوب”، مشيرة إلى أن “هذا هو نوع من التنمرّ إلا أنها لم تكترث له أبداً” على حد تعبيرها.

وعليه فقد طالبت إليسا “بوجوب تعميم التوعية التربوية وسنّ قوانين خاصة لمعاقبة المتنمر لوضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة على نفسيّة الشخص وعلى مستقبله حتى لا يفقد الثقة بالنفس ولا يكتئب”.

وفي الختام روت ملكة الإحساس ما تعرّضت له في طفولتها من انزعاج بسبب وضعهم المادي، وكيف تغلبّت على هذا الأمر بالعزيمة والثقة بالنفس وهي تفتخر حالياً بأنها ابنة زكريا الخوري حيث قالت “عندما كنت صغيرة كان وضعنا على قد حالنا، ويلي حوالينا كان وضعهم المادي أفضل بكثير، وكانوا يسعون إلى إظهار ذلك لوالدي وهذا الأمر كان يزعجني كثيرا وكنت أقول في قرارة نفسي: جايي الأيام ورح تشوفوا مين زكريا الخوري ومين بنته؟ وأنا اليوم أقول بكل فخر أنا إليسا زكريا الخوري”.

على صعيد آخر، تخوفت اليسا من تفاقم حالات الانتحار التي سًجلّت في لبنان أخيراً، وانتقدت بشدة الحكّام الذين لم يحركوا ساكناً حيال هذا الأمر، وقالت في تغريدة قاسية عبر “تويتر”: “3 حالات انتحار بـ 3 أيام وتماثيل الشمع بعدن صامدين وعم بيتخانقوا عالمناصب.. الله ياخذن واحد واحد”.