بالفيديو.. اشتباك مسلح في منطقة عائشة بكار أدّى إلى سقوط 6 جرحى واتصالات بين “أمل” و”المستقبل”

حصل اشكالا عصر اليوم قرب جامع القصار في عائشة بكار، على خلفية قطع الطريق في المحلة المذكورة، تخلله اطلاق نار بين مارين حاولوا اجتياز الطريق المقطوعة وبين قاطعي الطريق، اسفر عن اصابات بعضها خطرة. وحضرت سيارات الاسعاف نقلت المصابين الى المستشفى.

ما أدّى إلى سقوط 6 جرحى.









معلومات ال”أم تي في” أشارت الى أن الإشكال أدى الى سقوط 6 جرحى ولا قتلى ولا وجود الآن لأي تجمعات مسلّحة في المنطقة والجيش منتشر بشكل كثيف.

لفتت مصادر مطلعة لـ”النهار” أن إشكال عائشة بكار لم يقع على خلفية سياسية، بل هو إشكال فرديّ، وسط اتصالات لمنع فلتان الوضع بين حركة أمل وتيار المستقبل لضبط الشارع

ولاحقاً صدر عن “تيار المستقبل” ما يلي:

ما شهدته منطقة عائشة بكار، بعد ظهر اليوم، إشكال فردي، لا علاقة لـ”تيار المستقبل” به لا من قريب ولا من بعيد، ولا أسباب أو أبعاد سياسية له، وقيادة التيار تعمل، مع أهالي المنطقة والمعنيين والأجهزة الأمنية، على التهدئة ومعالجة تداعيات الإشكال.

إن “تيار المستقبل” إذ يأسف لوقوع مثل هذا الإشكال في شوارع العاصمة بيروت وتسببه بإصابات في صفوف المواطنين، يحذر من خطورة تداول الأخبار الملفقة التي تلعب على وتر الإثارة والفتنة، في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، ويهيب بالجميع ضبط النفس والتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية وعدم الانجرار وراء أي أمر من شأنه توتير الأجواء وتعميم الفوضى.