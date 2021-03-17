نوال الزغبي تحذر: “بدّي قول للمسؤولين اللبنانيين.. القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر”!

التطورات الحياتية الدراماتيكية التي يعيشها لبنان دفعت بالنجمة نوال الزغبي إلى كتابة سلسلة تغريدات على تويتر عبّرت في خلالها عن خطورة الوضع الذي يهدّد بالانفجار وقالت “بدّي قول للمسؤولين اللبنانيين: القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر”.

وأضافت “اللي عم بيصير بلبنان ومع الشعب اللبناني هو إجرام. ما في مجال، رح تفلّوا إذا مش اليوم قريباً أكيد. كل شيء سيكون على ما يرام في النهاية. إذا لم يكن الأمر على ما يرام… فهذه ليست النهاية”، وختمت: “بدي أحكي وعلّي صوتي وصرّخ، إبادة الشعب اللبناني”.









وتعليقاً على موقف نوال سخرت إحدى المتابعات من حديث أهل الفن بالسياسة فكتبت “يا عمّي اتركي السياسة لأربابها، خليكي بالفن”، فردّت عليها نوال “حبيبتي أنا ما عم بحكي سياسة، أنا مواطنة لبنانية ومتلي متل أي مواطن! ليش على طول بتطلبوا من الفنانين ما يعبروا عن وجعن؟! أنا عايشة بلبنان مش بسويسرا يا حبيبتي”.