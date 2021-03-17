إرتفاع جنوني في أسعار المحروقات!

أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” جدول أسعار المحروقات لهذا الاسبوع وهي كالآتي:

– البنزين 95: 38,900 ليرة (كانت 34,800 ليرة، اي ارتفع 4100 ليرة)

– البنزين98: 40000 ليرة (كانت 35,800 ليرة، اي ارتفع 4200 ليرة)

– المازوت الديزل 27,700 ليرة (كانت 24,400 ليرة، اي ارتفع 3300 ليرة)









وفي حديث لقناة “الجديد” أكد أبو شقرا أن سعر صفيحة المازوت سيرفع 3000 ليرة وصفيحة البنزين 4200 ليرة وذلك نتيجة الإرتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار.

كما أعلنت المديرية العامة للنفط أن سعر قارورة الغاز أصبح 28100 ليرة لبنانية.