رعد: ما يجري في لبنان هو ضغط من اجل لي ذراع المقاومة

اعرب النائب محمد رعد في مقابلة مع “روسيا اليوم” عن وجهة نظره بأن الحكومة التي تتسع لأوسع مشاركة ممكنة والتوقف عند عدد الـ18 لا معنى له والتوسع في تمثيل القوى السياسية يفيد هذه الحكومة ويضمن لها العمر الطويل لأن الاجراءات التي ستتخذها ربما لا تكون اجراءات شعبية وان كانت اصلاحية وهذا يستدعي من كل القوى ان تكون داعمة لها.

وقال: روسيا تبدي إهتماماً جدياً بالاسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمة امام الرئيس المكلف وحث الاطراف اللبنانيين على ضرورة اكمال هذه المهمة لان مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة.









أما في موضوع الحياد فقال: ” الطرح حول الحياد لا يزال طرحاً عاماً ولم نفهم بعد ما المقصود منه هل تحييد لبنان عن الاميركيين وعن العلاقة مع الغرب وعن مواجهة الارهاب والاعتداءات الاسرائيلية؟”.

وأضاف: “ما يجري في لبنان هو ضغط من اجل لي ذراع المقاومة عبر استخدام اسلوب العقوبات والحصار المالي والمصرفي والاقتصادي بعدما فشل الاسلوب الآخر وبعدما حققت المقاومة بالتعاون مع اصدقائها وفي طليعتهم روسيا انتصاراً هائلاً على الارهاب في سوريا ومنعت هذا الارهاب من ان يتسلل الى لبنان ويهدد استقراره”.