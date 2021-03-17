مطار بيروت “بلا كهرباء” لمدة نصف ساعة في منطقة الوصول والذهاب!

انقطع التيار الكهربائي، مساء أمس الثلاثاء، عن بعض أجزاء مطار بيروت الدولي، ما أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات التي تداولها رواد مواقع التواصل فإن الكهرباء انقطعت لمدة نصف ساعة في منطقة الوصول والذهاب، والسوق الحرة.









ولتوضيح ما حصل، أوضح مدير مطار رفيق الحريري الدولي، فادي الحسن، في اتصال هاتفي مع “الحرة”، أنّ “حوالي الساعة السابعة من مساء أمس، حصل خلل فني في عمل المحولات (Switch gears)، ما أدى إلى عدم تحويل كهرباء المولدات الرئيسية إلى مبنى المطار لمدة 15 دقيقة”.

وأشار إلى أنّه خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي “عمل مولد الطوارئ (emergency generator) بشكل طبيعي، وهو الذي يغذي جزء من الإنارة ويشغل الأجهزة الأساسية في مبنى محطة الركاب”.

وشدد الحسن على أنّ “إنارة المدارج وساحة الطائرات، لم تتأثر على الاطلاق كونه يوجد دعم كهربائي من نوع No break generators”.

من جهته، اعتبر الناشط والصحفي، محسن مختفي، في تغريدة له، إنّ لبنان “مثير للشفقة، منكوب، مفلس، منهار، يجتاحه الفساد”.

كما كتبت احدى المغردات: “الانهيار وصل إلى المطار”، فيما علّقت على الفيديو المتداول مغردة أخرى مستخدمة وسم #لبنان_ليس_بخير: “نحن في القعر”.