ماغي بو غصن بغصة تعلن هجرة ولديها: شو بقلّن؟.. كيف بعد بحبّبن بالبلد؟

أثارت الفنانة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أعلنت بحزن وأسف شديدين هجرة ولديها العام المقبل، من أجل استكمال تحصيلهما العلمي.

وخلال ردها على سؤال الإعلامي اللبناني فيني الرومي عبر صفحته الخاصة على “تويتر”، حول ما إذا كان أيضاً يهاجر من لبنان، كتبت ماغي: “وأنا متلك. ولادي بدن يفلوا السنة الجاية ويكملوا علمن برا. شو بقلّن؟ كيف بعد بحبّبن بالبلد؟ خلص صار القرار الآن هني عم يعانوا متلنا. ونحنا منلحقن. الله لا يسامح إلي كان السبب”.









ويُذكر أن ماغي تقوم ببطولة مسلسل “للموت”، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشاركها فيه دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، محمد الأحمد وصباح الجزائري، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.