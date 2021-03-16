٢٠٠٠ صاروخ باليوم.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن سيناريوهات الحرب مع حزب الله

حذر مسؤول عسكري إسرائيلي، من أن بلاده قد تتعرض لهجوم بـ 2000 صاروخ كل يوم، إذا نشبت حرب مع حزب الله اللبناني في المستقبل.

وقال اللواء في الجيش الإسرائيلي، أوري جوردين، في تصريحات لصحيفة “بي شيفا” في القدس، نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست، “يجب أن يعرف أعداؤنا على الجبهات المختلفة، أنه عند الحاجة، سنفعل قوة عسكرية لم يسبق لها مثيل من قبل”.









وتابع المسؤول العسكري حديثه عن حزب الله بالقول: “يعلمون أنهم لا يستطيعون هزيمتنا في ساحة المعركة، لذلك يحاولون نقل الحرب إلى جبهة ثانية، وهي منازلنا ومدننا”.

وأضاف جوردين أن “أعداء إسرائيل يجب أن يعلموا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مرنة، وقد أثبتت نفسها في الماضي”.

وتعتقد إسرائيل أن حزب الله اللبناني، لديه ترسانة صاروخية مكونة من 150 ألف صاروخ تقريبا، بعضها قادر على إصابة أي مكان داخل إسرائيل.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي، أنه نجح في التدريب على ضرب 3 آلاف هدف لحزب الله اللبناني في غضون 24 ساعة، مشيرا إلى محاكاة قام بها الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، لمهاجمة أهداف تابعة للتنظيم.

وجاءت هذه المحاكاة في أعقاب محاولة حزب الله، الشهر الماضي، إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق لبنان، لكن الصاروخ فشل في ضرب الطائرة، لتواصل مهمتها الاستطلاعية، بحسب الصحيفة.

وخاض الجانبان حربا واسعة، استمرت نحو شهر، في عام 2006، بعد خطف حزب الله لجنود إسرائيليين، حيث شنت إسرائيل هجوما على لبنان وخاضت حربا ضارية مع عناصر الحزب.

جنديان إسرائيليان خلال دورية عند الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، ارشيف

ولا يزال الصراع بين الجانبين مستمرا إذ تتهم إسرائيل حزب الله بأنه أحد أذرع إيران في المنطقة، وأنه يعمل على استهداف المدنيين في إسرائيل.

وشنت إسرائيل، التي تعهدت بمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، مئات الضربات الجوية والصاروخية هناك منذ اندلاع الحرب الأهلية في جارتها الشمالية في 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية وحزب الله.