موسكو تزكّي الحريري

على صعيد الازمة الحكومية وفيما لم يطرأ جديد على الصعيد الداخلي استوقف المراقبين موقف روسي جديد لافت واكب محادثات وفد “#حزب الله” في موسكو وتميز بالدفع نحو تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس #سعد الحريري الذي جاءت تسميته في بيان رسمي لوازرة الخارجية الروسية بمثابة تزكية روسية ثابتة لمهمته بما يكتسب دلالات الرسالة العلنية امام وفد الحزب كما في اتجاه العهد.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا عن استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف، امس رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” #محمد رعد ونواب من “حزب الله” ذكرت فيه أن “لافروف أكد تمسك موسكو بدعم سيادة لبنان ووحدته وسلامته الإقليمية مع الإشارة إلى ضرورة حل المشكلات العالقة في هذا البلد على أساس حوار واسع بمشاركة أبرز الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني، وذلك ضمن إطار القانون وبعيدا عن أي تدخل خارجي. كما تم التركيز على أهمية تشكيل حكومة لبنانية جديدة تحت قيادة سعد الحريري كفيلة بإخراج لبنان من الأزمة العامة التي يعاني منها “.









وذكر البيان أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل #بوغدانوف أجرى ايضا مشاورات واسعة مع محمد رعد في مبنى الخارجية الروسية.

واعلن رعد بعد لقائه والوفد وزير الخارجية الروسي ان “اللقاء كان ودياً وصريحاً وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة”. واضاف “جرى عرض الوضع الحكومي وحزب الله حريص على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة”.

اما على الصعيد الداخلي وبحسب المعلومات المتوافرة لـ”النهار” من مصادر مقرّبة من الرئيس المكلّف سعد الحريري فإنّ المبادرة التي كان قادها اللواء عباس ابرهيم في الموضوع الحكومي لم تصل إلى سلوك طريق التنفيذ نتيجة أكثر من موضوع عالق بما في ذلك غياب القرار الواضح لدى فريق العهد وضبابية المشهد القائم في هذا الخصوص. إلّا أن المعطيات تشير إلى مبادرة ثانية عادت لتطرح على طريق التداول في الساعات الماضية، ويقصد هنا مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مسعى قديم – جديد، عُلم أنّ الرئيس المكلف يتفهّمه وهو مستعدّ للبحث في مضمونه على أن تتظهّر أي مستجدات في الأيام المقبلة. إلى ذلك، علمت “النهار” من مطّلعين على مضمون مبادرة رئيس المجلس أنّها لا تزال نفسها ولم تطرأ عليها تعديلات لناحية البحث عن اختصاصيين غير حزبيين مع عدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق.

ومساء امس زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بيت الوسط يرافقه النائب وائل أبو فاعور واجتمعا مع الرئيس الحريري.

وسيكون لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في الأولى بعد ظهر اليوم تصريح مباشر يتناول فيه التطورات السياسية.

المصدر: النهار