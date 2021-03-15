عاصي الحلاني يعبّر عن تعاطفه مع وجع الأطفال ودموعهم وجوعهم وينشر كلمات أغنية “بعدك ساكت”

تزامناً مع الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، أعاد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني نشر كلمات أغنيته “بعدك ساكت” ليعبّر عن تعاطفه مع وجع الأطفال ودموعهم وجوعهم.

وجاء في المنشور الذي أرفقه بكليب الأغنية: “بعدك ساكت مش عم تحكي يا طفل زغير وموجوع، قلبك من جوا عم يبكي وعيونك ما فيها دموع، ما عندك دمعة تبكيها والكلمة العم تحلم فيها، كل ما بتجرّب تحكيها بيخنق صوتك وحش الجوع”.









وكان عاصي كتب على حسابه: “لا يوجد تبرير لسوء الخُلق إطلاقًا، لا نفسيّة سيّئة ولا مزاج متعكّر ولا غيره، المُحترم الخلوق مهما مرّ بظروفٍ صعبة يبقى محترمًا خلوقًا”.

وقد تفاعل المتابعون مع ما نشره وكتبه الحلاني، وأشادوا بأخلاقه وأعماله الفنية وشعوره مع معاناة الشعب.