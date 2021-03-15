يارا تطرح ثاني أغنيات ألبومها “ما ودّعوني” وتحصد الآف المشاهدات

بعد أغنيتها “غير الناس” التي طرحتها أخيراً من ألبومها الغنائي الخليجي الذي يحمل الاسم ذاته، ويتضمّن سبع أغنيات، طرحت النجمة اللبنانية يارا عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” ثاني أغنية من ألبومها بعنوان “ما ودّعوني” من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان النجم اللبناني زياد برجي في أول تعاون معه وتوزيع موسيقي لعباس صباح.

وأتت الأغنية مكتملة العناصر من اللحن المرهف الإحساس الذي وضعه الملحن برجي إلى القالب الرومانسي، واستكملته يارا بإحساسها وصوتها الذهبي والكلمات التي جاءت كما يلي “ما ودّعوني غابوا عن عيوني وخلوني وحيد، هم ضيعوني هم علقوني من يوم ما راحوا عن ايامي بعيد،حبيبي تعب قلبي ولا ترجع بك الايام يا حبيبي لا تزعل، احبك وانا كلي غلا يا اجمل الاحلام يا ليت لو تسأل،ما ودّعوني والشوق ذابحني وذوبني الحنين، انت عيوني حبي وجنوني كلي وله ودي ولو قلبك يلين، يا ليتك تجي وتشوفني متعلق بذكراك ياحبيبي لاتزعل، يكفي جفا لا تلومني يا ما اعذبك واقساك ياليت لو تسأل”.