“كل ضيوفه من المسلمين”.. أوباما وزوجته يشاركان في إنتاج برنامج في رمضان

يشارك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشال، في إنتاج برنامج صوتي (بودكاست)، يذاع في رمضان المقبل كل ضيوفه من المسلمين، بالتعاون مع شركة “سبوتيفاي”.

البرنامج يدعى “أخبرهم من أنا” (Tell Them, I Am) بالتعاون مع شركة الإنتاج التاتابع للرئيس السابق وزوجته “Higher Ground”، حيث يهدف البرنامج للتعريف عن المسلمين بشكل جذاب من خلال استضافة مجموعة من الشخصيات الناجحة من أصوات المسلمين، سواء كانوا نشطاء أو فنانين أو ممثلين أو رياضيين، ربما لم يكن يعلم الجمهور أنهم مسلمون.









وقالت سبوتيفاي، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: “في كل حلقة، يمكن للجمهور الاستماع إلى قصص مثيرة والتي تعكس أفضل ما في الطبيعة البشرية، ما يدعو إلى التأمل والتفكير بشأنها”.

وقالت مذيعة البرنامج، ميشا يوسف، وهي أميركية من أصل باكستاني، إن “القصص عالمية والضيوف جميعا مسلمون، الهدف النهائي هو أن يشعر الناس بشيء ما، وأن يقعوا في حب الأشخاص الذين يستمعون إليهم دون التفكير أبدا في هويتهم أو شكلهم”.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في أول أيام شهر رمضان، والذي قد يوافق 13 أبريل المقبل.

وتم بث الموسم الأول من البرنامج خلال رمضان عام 2019، وتضمن مقابلات مع الممثل الكوميدي الأميركي من أصل مصري، رامي يوسف، وهو ممثل وكاتب ومخرج وممثل حائز على جائزة غولدن غلوب عن مسلسل “رامي”.

كما استضاف البرنامج راقصة الهيب هوب أميرة ساكيت والروائي جي ويلو ويلسون. كما شارك في البرنامج الكوميدي أحمد واينبرغ، وعالمة الفيزياء الفلكية المتعلمة في جامعة هارفارد، منزة علم، والممثلة علياء شوكت، والأكاديمي والشاعر والدبلوماسي الباكستاني السابق، أكبر أحمد.