وسط أزمة لبنان الخانقة.. الأزر المدعوم من الحكومة يباع في السويد!!

فوجئ اللبنانيون، في عز أزمتهم الغذائية، بمقطع فيديو يظهر أكياس الأرز المدعوم من قبل حكومتهم على رفوف سوبر ماركت في السويد.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر أكياس الأرز بسعر 13250 ليرة حوالي 8.68 دولار أميركي، في وقت يعاني أغلب الشعب من غياب المواد المدعومة من المحلات والسبورماركت.









وعلى إثر تدوال الفيديو أوضح وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة في حكومة تصريف الأعمال أنّ “مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية”.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سبق لنا أن أرسلنا كتاباً إلى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة”، مكرّراً الطلب بـ”ضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها”.

وتداول لبنانيون غاضبون الفيديو، مستنكرين تهريب المواد المدعومة في وقت يعيش فيه الشعب أزمة غداء.

*بالفيديو/ الارز المدعوم من الدولة اللبنانية وصل إلى السويد#استحو_شكلو_حكومة pic.twitter.com/kXRoAWmpr0 — 🇱🇧💮زهوة💮🇱🇧حساب جديد (@mmirzzaali) March 13, 2021