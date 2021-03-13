تقاطع روسي – فرنسي في حكومة الحريري العتيدة

جاء موقف وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يوم الخميس ردا على سؤال عن لبنان بما أوحى بتسلل اليأس الى القيادة الفرنسية في ما يتعلق بالوضع اللبناني . قال لودريان ردا على سؤال للزميلة رنده تقي الدين :” “السياسيون اللبنانيون لا يساعدون بلداً يواجه أخطاراً، جميعهم أياً كانوا.. أميل لاعتبار السياسيين اللبنانيين مذنبين بعدم مساعدة بلد في خطر”.









بالطبع لم يكن موقف الوزير الفرنسي الأول من نوعه ، فعبارات ، التجريح بالطاقم الحاكم في لبنان حلت مكانها عبارات توحي ان الامل يكاد يفقد من إمكانية انقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان المتجه بسرعة قياسية نحو الانهيار الاقتصادي و المالي الشاملين ، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات دراماتيكية على الوضعين الأجتماعي والأمني . فالتجارب تعملنا ان الانهيار الاقتصادي يستجر معه فوضى ، و الفوضى تستجر العنف ، والعنف يستجر تفكك بنيان الدولة ، وصولا الى وحدة الأراضي ، خصوصا عندما يبدأ المواطنون الخائفون على امنهم و سلامتهم في اللجؤ الى حالات من الانغلاق و الانعزالية ، فيتعزز الامن الجهوي التقسيمي . هنا لا جيش ، و حتى ميليشيا ذات سطوة مثل “حزب الله” يمكنهما ان يوقفا تدحرج البلاد نحو الفوضى العارمة ، و الحرب الاهلية باردة كانت ام ساخنة .

موقف وزير الخارجية الفرنسي يشاطره إياه العديد من قادة العالم ، و لكن الفرنسيين يشعرون وحدهم انهم معنيون ببقاء الكيان اللبناني ، فيما القوى الدولية و الإقليمية الأخرى لا تعير لبنان أي اهتمام خاص ، و لا تهتم لمصير ملايين اللبنانيين الذين باتوا على تماس يومي مع الجوع . وسط هذه الحالة تشهد الساحة حراكا روسيا جديدا ، يقال انه يلتقي في مكان ما مع المبادرة الفرنسية ، و يضغط في اتجاهها بشكل عام، و لا سيما ان روسيا التي لا تتمتع بنفوذ كبير في لبنان ، ترى ان من مصلحتها العمل مع الفرنسيين ، و بعض العرب ، في سبيل ولادة حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري ، بما يفتح الباب امام فرملة ، ولو جزئية للمسار الانحداري .

بشكل عام لا يتناقض الحراك الروسي مع المبادرة الفرنسية بطبعاتها الأخيرة ، بل يستند الى المعايير نفسها التي أدخلت الى المبادرة الفرنسية ، لناحية ان يكون “حزب الله” ممثلا في الحكومة ، وان بشكل غير مباشر، وان تكون “حكومة المهمة” التي يفترض ان تتألف من اختصاصيين غير حزبيين متمتعة بدعم القوى و الأحزاب الممثلة في مجلس النواب. اكثر من ذلك يلتقي الروس والفرنسيون حول دعم الحريري ، والضغط على رئيس الجمهورية لتليين موقفه المعرقل ظاهريا لتشكيل الحكومة من دون ان يؤمن لنفسه ، و لخليفته المعلن في السياسة موقعا متقدما في السباق الرئاسي المقبل . نقول “المعرقل ظاهريا ” لان المشكلة قد لا تقتصر على عرقلة من رئيس الجمهورية ، بل ان ثمة من يجلس في المقعد الخلفي و يدير دفة التعطيل من الخلف من دون تحمل مسؤولية مباشرة عنها . كما ان ثمة احتمالا أن يكون الرئيس المكلف خائفا من ان تتشكل الحكومة بسرعة ، و تنفجر بوجهه قنبلة الانهيار الشامل الموقوتة ، وخصوصا عندما يحين الوقت لرفع كل اشكال الدعم عن السلع الأساسية في لبنان ، و هذا امر بالغ الخطورة ليس على الحريري فحسب بل على أي شخصية مهما بلغت مقدراتها تتحمل مسوؤلية رئاسة الحكومة في هذا الظرف .

وحده تشكيل حكومة تلقى دعما عربيا و دوليا شاملين ، وتباشر فور ولادتها التفاوض مع المجتمع الدولي المالي لوقف الانهيار ، يمكن ان تخفف من صدمة الارتطام الذي سيحصل في كل الأحوال في غضون بضعة أسابيع .