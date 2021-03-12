وزير الصحة: سيصلنا 92 ألف لقاح أسترازينكا بدءاً من الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “92 ألف لقاح أسترازينيكا ستصل لبنان من منصة “كوفاكس” بدءاً من الأسبوع المقبل”، وأشار إلى أن “إطلاق عملية التلقيح بهذا اللقاح سيسرّع الوتيرة”.

واكد حسن من السراي الحكومي على أن “اللقاح لا يعني نهاية الوباء، وبعض المناطق تتصرّف كأنّ التعبئة انتهت وهذا يُنهك المستشفيات”.









واشار الى ان “الدول الكبرى توصي بالاستمرار باستعمال لقاح أسترازينيكا، ومنظّمة الصحة توصي به”.

ولفت الى ان “اللقاح لا يمنع الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى ليست مرتبطة بكورونا”.

واكد حسن ان “لقاح كورونا لن يباع في الصيدليات وهو سيوزع مجانا ولن نسمح باستثماره”.

واضاف: “ندرك أهمية عدم خسارة العام الدراسي، ووزارة الصحة تواكب الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في مواجهة كورونا وتمتلك خطة صحية تربوية سيتم تطبيقها”، وأضاف: “سيكون هناك توصية لاعتماد أسلوب معجلّ لتلقيح الأساتذة خصوصاً صفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية”.