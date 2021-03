دوي صافرات إنذار في طهران.. والحرس الثوري ينفي حصول غارة إسرائيلية

سمع سكان طهران، ظهر الجمعة، دوي صافرات إنذار مفاجئا، ضمن اختبارات نفذتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونشر مغردون إيرانيون، مقاطع فيديو على تويتر وإنستغرام، يسمع فيها صوت صافرات الإنذار، بحسب موقع “إيران انترناشيونال“.

وسارع مصدر في الحرس الثوري في نفي أن يكون صوت الصافرات جاء إثر اختراق مقاتلات إسرائيلية الأجواء الإيرانية، في تصريحات لوكالة “تسنيم” الإخبارية.

وعقب انتشار مقاطع الفيديو، قالت وسائل الإعلام الحكومية إن مصدر الصوت تجارب تجريها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

