الدولار يُحلّق ويقفز عن الـ11000 ليرة!

يواصل عداد سعر صرف #الدولار ارتفاعه القياسيّ، مُحلّقاً كالشبح فوق رقاب اللبنانيين وجيوبهم. واليوم، تزامناً مع عقد الجلسة التشريعية في الأونيسكو، بلغ سعر صرف الدولار الـ11100 ليرة لبنانية للبيع و10950 ليرة للشراء.

في حين سجّل سعر الصرف في السوق السوداء صباح اليوم 10750 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، ليكون الارتفاع اليوم، بنسبة 3.25 في المئة.









يأتي ذلك بعد تحرّكات على الشارع استمرّت أياماً تخللها قطع طرق وشلّ البلاد.

وحتى الآن، يراوح الملفّ الحكومي مكانه، وسط عرقلات ونكايات سياسية، فيما اللبناني غارق في الهمّ والفقر والذلّ.

تزامن ذلك بعد عمليات دهم أجرتها المديرية العامة لأمن الدولة على من يزاولون مهنة الصيرفة من دون إذن أو ترخيص. وكان الخبراء قد أكّدوا عدم جدوى هذه الخطوة التي ستزيد من التعقيدات للحصول على الورقة الخضراء، وستعمّق السوداء السوداء أكثر. أزمة شحّ الدولار بدأت تنذر بالأخطر، لجهة تأمين إعتمادات بالدولار للفيول، وكذلك بالنسبة للدعم، بعدما تراجع احطياطي المصرف المركزي إلى حد كبير، وتشير التحليل إلى أنّ مما من أحد يرغب بتشكيل حكومة في الوقت الراهن، بحيث سيكون عليها استخاذ قرارات غير شعبوية، وكذلك تحمل تبعات اجتماعية صعبة جدّاً.

النهار