إليسا العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر ٥٠ شخصية تأثيراً في العالم على منصة تويتر!

نشرت أكاديمية الاعلام الجديد تقريرها حول مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط لعام 2020 والذي اعتبر الفنانة اللبنانية إليسا الشخصية الأكثر تأثيراً في العالم العربي وهي العربية الوحيدة ضمن أكثر 50 شخصية في العالم على منصة تويتر.

وحلت اليسا في المرتبة 45 بعد الفنان العالمي “زي روك” واستطاعت أن تسبق ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والممثل العالمي المشهور، ليوناردو دي كابريو، في الترتيب من حيث التأثير الأكبر.

وأشارت المغنية اللبنانية إلى أنها تشعر بالفخر ، ولها الشرف بأن تكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين في “تويتر”، مع أهم الأسماء في العالم، وأكثرهم تأثيرا، وفقا للإحصاء.

In our yearly report “How the Middle East used Social Media in 2020”, @elissakh is the Arab World’s most influential person on Twitter.

You can read the full report herehttps://t.co/vvnesG9A6o pic.twitter.com/VAV4oLuLuU

— New Media Academy (@NewMediaACDMY) March 12, 2021