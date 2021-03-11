جورج ياسمين يستقيل من OTV.. روي الهاشم وبّخه بعد تهجّم ضيفه غسان سعود على السعودية وولي عهدها

في خطوة مفاجئة ،قدّم الإعلامي اللبناني المخضرم جورج ياسمين استقالته من محطة OTV التابعة للتيار الوطني الحرّ حسب ما أعلن عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” حيث كتب” أطلق عبدك بسلام..الأحبّة: أنا تقدمت باستقالتي بعد ظهر اليوم من الـotv، الحمد الله والشكر لكم”.

وفيما لم يذكر ياسمين الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة، فقد جاءت الاستقالة نتيجة تراكمات في العلاقة مع المحطة.وأفيد أن السبب المباشر هو أن رئيس مجلس إدارة القناة روي الهاشم اتصل بياسمين ووبّخه بعد إنتهاء حوار استضاف فيه أحد المحللين السياسيين التابعين للتيار الوطني الحر غسان سعود الذي تهجّم على المملكة العربية السعودية وولي عهدها ، فما كان من ياسمين إلا التقدّم باستقالته.









تجدر الإشارة إلى أنّ ياسمين كان من أسرة المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI قبل أن يغادرها ،وبقي يعمل في الصحافة والتعليم الى حين تأسيس “أو تي في ” عام 2006 حيث انضم إليها كمذيع للأخبار ومحاور سياسي في برنامج “حوار اليوم”.وتميّز ياسمين بمقدماته الإخبارية التي تعكس ثقافة ومعرفة.

وقد استدعى خبر استقالته من القناة تعليقات من عدد من الناشطين . اعتبروا أن رحيله خسارة للقناة نظراً للباقته في الحوار ورقيّه وسعة اطلاعه واعتداله في المواقف ورفضه تحويل منبر الحوار إلى التهجّم على أحزاب مسيحية منافسة للتيار البرتقالي.وفي إحدى الحلقات رفض ياسمين أن يتعرّض مسؤول في الحزب السوري القومي الاجتماعي لحزب الكتائب بالسوء.