روكز: أنا ضد اقتراح زيادة المليون ليرة للعسكريين.. والأمن الذاتي “انتحار”

أعلن النائب شامل روكز عدم تأييده لاقتراح زيادة المليون ليرة للعسكريين لأنه يضع قيادة الجيش تحت الأمر الواقع فاذا رفضت سيقولون أتتهم الفرصة ورفضوها واذا قبلت سيعترض الموظفون والعمال الآخرون. وسأل: الاقتراح لمدة 6 أشهر وماذا بعد ذلك؟ ومن أين تأتي خزينة الدولة بالأموال في ظل هذا التضخم؟

وأشار في حديث عبر الـLBCI أن موازنة القوى الأمنية لا تقتصر على رواتب العسكريين انما على الجهوزية من صيانة الآليات المعدات وغيره. وقال: هناك طرق أخرى لدعم العسكر وهناك مؤتمرات دولية عقدت لدعم الجيش، مثل مؤتمر روما، فلنعد اليها وداخلياً يمكن ترشيد الدعم من أجل دعم المؤسسة العسكرية وكل المواطنين.









وأضاف: فليتركوا الجيش جانباً لأنه المؤسسة الوحيدة التي يمكنها الحفاظ على هذا البلد.

ورأى أن الأمن الذاتي هو انتحار ذاتي، رغم انه حلم يراود بعض السياسيين، مؤكداً أنه بوجود الجيش اللبناني هذا أمر غير وارد. وقال: كما انتصر الجيش سابقاً بالتفاف الشعب حوله سيبقى اليوم منتصراً.