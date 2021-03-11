“قلق” أميركي إزاء الوضع في لبنان.. وبرايس يوضح موقف واشنطن من القادة السياسيين

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، عن قلق الولايات المتحدة بشأن التطورات في لبنان وعدم تحرك القادة اللبنانيين في مواجهة العديد من الأزمات المستمرة.

وردا على سؤال للحرة عما إذا كانت الولايات المتحدة تشاطر القلق الذي عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تجاه الوضع في لبنان والقادة السياسيين هناك، قال برايس: “نعتقد أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تطبق بشكل طارئ الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور للبلاد. ونعرف أن الاقتصاد في أزمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة”.









ودعا برايس “القادة السياسيين إلى أن يضعوا جانبا انتماءاتهم السياسية وتغيير المسار والعمل من أجل مصلحة الشعب”.

وأكد المتحدث على بيان “مجموعة دعم لبنان” الذي أعاد التأكيد الخميس “على أنه يجب على القادة اللبنانيين ألا يؤخروا بعد اليوم تشكيل حكومة كاملة وقوية قادرة على تلبية حاجات البلاد وتطبيق إصلاحات مهمة”.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان واضحا جدا في أن “الإجراءات الملموسة تبقى مهمة جدا للإفراج عن المساعدات البنيوية الطويلة الأمد للبنان”.

وردا على سؤال للحرة عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للضغط على القادة السياسيين لتحقيق ذلك، قال برايس: “لقد برهنا عن التزام طويل الأمد بالشعب اللبناني خلال عقود وسنواصل الوقوف إلى جانبه ولن نعمل أي شيء يزيد في اللحظة الأولى من معاناته”.