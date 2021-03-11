لمن قال #ناصيف_زيتون “لا تحزني” ولا يُوجعك قلبك عليّ؟… آلاف المشاهدات في أقل من ٢٤ ساعة!

طرح النجم السوري الشاب ناصيف زيتون عبر قناته الرسميّة على “يوتيوب” أغنية جديدة منفردة بعنوان “”​لا تحزني​”، من كلمات الشاعر فادي أسعد وألحان ​أحمد بركات​ وتوزيع موسيقي ​عمر صباغ ، والليريك فيديو من إنتاج شركة وتري.

وحملت “اغنية “لا تحزني” التي أدّاها ناصيف بإحساس عالٍ ومرهف حرّك فيها المشاعر ولامس القلوب الكلمات الآتية “ما بدّي إترجّاكي حتى ترجعي ولا بدّي منك لو بكلمة تودعي وحتى إذا نعوة باسمي بتسمعي لا تحزني ولا يوجعك قلبك..علّي فلّي وراكي اليوم وما تتطلعي وشهقات صدري من البكي ما تسمعي وحتى إذا حنيتي لا ترجعي ولا تحزني ولا يوجعك قلبك عليي بيكفي انا توجعت ما تتوجعي…عيشي حياتك بالهنا وتمتعي صار الوقت قوليها يلا تشجعي ولا تحزني ولا يوجعك قلبك عليّي”.