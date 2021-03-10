//Put this in the section //Vbout Automation
شريط الأحداث

#نجوى_كرم تهنّئ #فارس_كرم وهو يردّ: “إنتِ من أكتر الناس المحِبّة”!

March 10, 2021

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، تهنئة خاصة إلى الفنان اللبناني فارس كرم، الذي كشف أنه ينتظر مولودته الأولى، وأنه إختار لها إسم “مريم”، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” مع الإعلامي وسام بريدي.

شمس الأغنية وعبر حسابها في تويتر، كتبت إلى فارس قائلة: “مبروك يا أبو الفوارس، انشاالله تكون مريم من أولاد السلامة مع أحلى بَيّ وأحلى عيلة”.




وأعاد النجم اللبناني فارس كرم نشر تغريدة شمس الأغنية على حسابه في تويتر، وردّ قائلاً: “إنتِ من أكتر الناس المُحِبّة، وبعرف إنك بتفرحي لفرحتي وبتزعلي لزعلي، الله يخليلك أم طوني بصحّتها، ونفرح منك يارب”.

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com