#نجوى_كرم تهنّئ #فارس_كرم وهو يردّ: “إنتِ من أكتر الناس المحِبّة”!

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، تهنئة خاصة إلى الفنان اللبناني فارس كرم، الذي كشف أنه ينتظر مولودته الأولى، وأنه إختار لها إسم “مريم”، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” مع الإعلامي وسام بريدي.

شمس الأغنية وعبر حسابها في تويتر، كتبت إلى فارس قائلة: “مبروك يا أبو الفوارس، انشاالله تكون مريم من أولاد السلامة مع أحلى بَيّ وأحلى عيلة”.









وأعاد النجم اللبناني فارس كرم نشر تغريدة شمس الأغنية على حسابه في تويتر، وردّ قائلاً: “إنتِ من أكتر الناس المُحِبّة، وبعرف إنك بتفرحي لفرحتي وبتزعلي لزعلي، الله يخليلك أم طوني بصحّتها، ونفرح منك يارب”.