هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ49.. أي هدية استثنائية تلقتها؟

احتفلت النجمة الأكثر جماهيرية هيفا وهبي بعيد ميلادها الـ49 والذي يُصادف العاشر من آذار/مارس، وشاركت متتبعيها بأجواء العيد الذي أعدته بقطع قالب الحلوى وتزيين المكان بباقات الورود والبالونات الملونة والهدايا التي تلقتها عبر نشرها مقاطع من الفيديو والصور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وأغلى هدية تلقتها هيفا في عيدها كانت من شقيقتها علياء يموت التي فاجأتها بهدية استثنائية ومميزة وهي رسم صورتها وتدوين اسمها على الرمال في أحد الشواطئ في دبي. وأعربت هيفا عن سعادتها بهذه الهدية المميزة التي تلقتها من أحن أخت على حد قولها “ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي.. هدية من أطيب وأحن أخت بالعالم بحبك كتير أختي”.









وفي المناسبة، تلقت هيفا العديد من التهاني، متمنية لها المزيد من التألق والنجاح والصحة، وأبرز المهنئين زميلتها النجمة أليسا التي كتبت “عندما نقول الجمال من الداخل الى الخارج فلا شك أنك ستتبادرين الى الذهن أولا! أتمنى أن يكون لك عيد ميلاد سعيد وعام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة…. بحبك هيفا”.

وقد ردت عليها هيفا “وأنا بحبك كثيرا صديقتي المذهلة بقلب ذهبي”.