جنى جوهري… الناطقة الرسمية باسم بهاء الحريري

أعلنت جنى جوهري عبر حسابها على تويتر أنها انضمت الى فريق عمل رجل الأعمال بهاء الحريري لتكون الناطقة الرسمية باسمه.
وقالت:” من دواعي سروري ان اقوم بهذه المهمّة، على أمل ان اؤديها بنجاح”.
وفي السياق نفسه، دعا المستشار الاعلامي لبهاء الحريري جيري ماهر عبر تويتر متابعة حساب جوهري بالقول :” أدعو الاصدقاء لمتابعة الناطقة الرسمية بإسم رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري على تويتر”.
سنحت لي فرصة الانضمام الى فريق عمل رجل الأعمال بهاء الحريري لأكون الناطقة الرسمية باسمه. من دواعي سروري ان اقوم بهذه المهمّة، على أمل ان اؤديها بنجاح. @bahaa_hariri_ pic.twitter.com/w5xRhKcblJ
— Jana Jawhary (@JanaJawhary) March 10, 2021