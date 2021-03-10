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جنى جوهري… الناطقة الرسمية باسم بهاء الحريري

March 10, 2021

أعلنت جنى جوهري عبر حسابها على تويتر أنها انضمت الى فريق عمل رجل الأعمال بهاء الحريري لتكون الناطقة الرسمية باسمه.

وقالت:” من دواعي سروري ان اقوم بهذه المهمّة، على أمل ان اؤديها بنجاح”.




وفي السياق نفسه، دعا المستشار الاعلامي لبهاء الحريري جيري ماهر عبر تويتر متابعة حساب جوهري بالقول :” أدعو الاصدقاء لمتابعة الناطقة الرسمية بإسم رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري على تويتر”.

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