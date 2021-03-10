جنى جوهري… الناطقة الرسمية باسم بهاء الحريري

أعلنت جنى جوهري عبر حسابها على تويتر أنها انضمت الى فريق عمل رجل الأعمال بهاء الحريري لتكون الناطقة الرسمية باسمه.

وقالت:” من دواعي سروري ان اقوم بهذه المهمّة، على أمل ان اؤديها بنجاح”.









وفي السياق نفسه، دعا المستشار الاعلامي لبهاء الحريري جيري ماهر عبر تويتر متابعة حساب جوهري بالقول :” أدعو الاصدقاء لمتابعة الناطقة الرسمية بإسم رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري على تويتر”.