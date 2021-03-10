شامل روكز: اتخوف من اغتيال كبير في لبنان

اعتبر النائب شامل روكز خلال برنامج الحدث مع سمر ابو خليل ان موضوع تأليف الحكومة ليس داخلياً بقدر ما هو خارجي، مضيفاً: “هذه الحكومة اذا لم تحصل على ثقة المجتمع الدولية بتركبيتها لن تعطي اي نتيجة لأن شئنا ام ابينا فان خلاصنا هو من خلال المجتمع الدولي ..”.

وفي سياق آخر اعرب روكز عن تخوفه من حصول عملية اغتيال كبيرة في لبنان، مضيفاً: “هناك اسام كثيرة تؤثر على مدار الامور في البلد”.









وقال روكز: “الامن ثغرات عندما يكون الجو متشنج بين القوى السياسية وعندما يكون هناك وضع اجتماعي صعب يكون الخرق الامني ليس صعباً، مضيفاً: “امكانية الدخول الى الحل الحامي يكون بالثغرات الأمنية وهناك دول تنبه..”.

شدد روكز على ان “الدفاع عن لبنان يجب ان يكون مشتركاً بين الجميع”، مضيفاً: “ان الحديث عن الاستراتيجية التي تحدد الاخطار وكيفية مجابتها هي الطريق الأصح للدفاع عن البلد”.