OMT: ملتزمون تسديد التحاويل الخارجية بالدولار

استنكرت شركة “OMT” “ما يتم التداول به من إشاعات عبر بعض مواقع التواصل عن تسديد التحاويل الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية ابتداء من يوم الأربعاء الواقع في 10 آذار الحالي”، آسفةً “لشائعات كهذه في ظل ما يعيشه الناس من أزمات مالية واقتصادية، ليأتي مغرضون في ظرف غير مناسب وينسجوا الأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة الفوضى والقلق”.

واكدت الشركة في بيان التزامها “بشكل تام، تسديد التحاويل الواردة من الخارج نقدا وبالدولار الأميركي حصرا، وذلك عملا بالتعميم الوسيط رقم 566 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 6 آب 2020. فاقتضى التوضيح”.