٤ قيادات ينافسون السنوار على رئاسة حماس بغزة

خاص – بيروت أوبزرفر

تنافس 4 من قيادات حركة حماس يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، على قيادة الحركة.









وقال مصدر مطلع لـ “بيروت أوبزرفر” : إن انتخابات مجلس الشورى التي انتهت منذ أيام، أفرزت 5 شخصيات للمنافسة على رئاسة المكتب السياسي بالقطاع، وهم يحيى السنوار، وفتحي حماد، ونزار عوض الله، ومحمود الزهار، وزياد الظاظا. وأشار المصدر إلى أنه تم انتخاب رئيس لمجلس الشورى منذ يومين، وأفرزت النتائج شخصية جديدة بدلًا من الشخصية التي تولت الشورى على مستوى القطاع في الانتخابات الأخيرة.

وستُجرى عملية انتخاب رئيس المكتب السياسي الجديد بغزة، اليوم الثلاثاء على أن يتم انتخاب باقي أعضائه في ذات اليوم أو بعد غد.

وتستكمل بالتزامن انتخابات المكتب السياسي العام، والشورى العام في الداخل والخارج على أن تنتهي الانتخابات بشكل مجمل حتى الخامس عشر من الشهر الجاري أو بعد أيام بقليل.

وفي سياق متصل، انتقد قيادي في حركة حماس الانتخابات الداخلية وغياب مبدأ المساواة في سابقة تعد نادرة على مستوى الحركة. وقال النائب عن حماس في المجلس التشريعي يحيى موسى قال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “الانتخابات الفصائلية تفتقد إلى النزاهة والشفافية، وذلك بسبب غياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، وعدم حيادية المؤسسة أو بعض أجزائها”.

وفي إشارة انتقاد صريحة لانتخابات حماس، طالب موسى بـ “دمقرطة كاملة للحركة، من حيث حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض والطعون”.

كما طالب حماس بـ “الانتقال إلى تبني فكرة المؤتمر العام والذي يمثل الجمعية العمومية للحركة، وأن يتم تصعيد أعضاء المؤتمر عن طريق قطاعات الحركة المتنوعة، وتحديد نسبة كل قطاع في المؤتمر العام”.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لحماس قبل أسبوعين لأول مرة صورًا للمرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة في قطاع غزة بمشاركة الآلاف من عناصرها ممن يحقّ لهم الاقتراع والترشّح.