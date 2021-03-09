فور إعلانه #لبنان محطّته التالية.. #نجوى_كرم توجّه رسالة إلى #الحبر_الأعظم!

تقدّمت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم مساء أمس، برسالة مهمّة، إلى الحَبر الأعظم بابا الفاتيكان، تزامناً مع إعلانه أمس أنّ محطّته التالية العراق، ستكون لبنان.

وعلى ضوء هذا الخبر الهام والمفرح للبنان في عز..ّ أزمته، إنتهزت شمس الأغنية الفرصة ووجهت رسالة إلى قداسته، طلبت إليه أن يعمل على وحدة الكنيسة بين الطوائف المسيحية في لبنان، أي بين الكنائس التابعة للتقويم الشرقي، والأخرى التابعة للتقويم الغربي، حيث إعتبرت أنه لا يليق بالسيّد المسيح أن يُصلَب وأن يقُوم مرّتين، حيث تحتفل كلّ كنيسة بالذكرى الواحدة لكن في تاريخ مختلف عن الكنيسة الأخرى.









حيث قالت:

“#لبنان_الرسالة يدعوك قداسة #الحبر_الأعظم كي تعمل من أجل وحدته، أرضاً وشعباً، ومن أجل وِحْدة الكنيسة؛ فإنّه لا يليق بمسيحنا الصّلب والقيامة مرّتيْن في كل ذكرى”..