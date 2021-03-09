مبلغ خيالي لزجاجة “ويسكي” بمزاد علني.. بيعت بأكثر من مليون يورو!

بيعت قنينة ويسكي لا يتعدى حجمها صفر فاصلة 75 ليتر من مشروب ماكالان (Macallan) الكحولي بمليون جنيه إسترليني أي (حوالي مليون و157 ألف يورو)، حسب ما ورد في موقع “شتيرن” الألماني. وفي خريف عام 2019 بيعت أيضا زجاجة ويسكي من نفس النوع حفظت في برميل لمدة 60 عاما منذ تعبئتها عام 1926 بمبلغ يقل عن مليون ونصف جنيه إسترليني.

ويعتبر هذا النوع من الويسكي بمثابة مشروب كحولي مقدس بالنسبة لعشاق الويسكي. ففي عام 1986 تم ملء ما مجموعه 40 زجاجة من برميل هذا النوع من الويسكي، وفقط 14 زجاجة منها تحمل علامة “Fine-and Rare” والتي تعني “رفيعة ونادرة”، كما جاء في موقع “شبيغل” الألماني.









ويقول الخبراء إن زجاجة الويسكي هذه تكتسب هذه القيمة الخاصة بسبب ندرتها وقدمها والطريقة النادرة التي صنعت بها.

يذكر أن هذا المشروب الروحي هو من ضمن مجموعة تشكل ثلاثة آلاف وتسعمئة زجاجة جمعها رجل الأعمال الأمريكي ريتشارد غودينغ، حيث كان غودينغ يسافر مرارا وتكرارا لعقود إلى اسكتلندا ويشتري زجاجات من كل معمل تقطير للويسكي تقريبا. وعرض رجل الأعمال الأمريكي أكثر من ألف وتسعمئة زجاجة ويسكي وتم بالفعل بيع الجزء الأول من هذه المجموعة بالمزاد العام منذ عام.