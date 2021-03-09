واشنطن تدعو مواطنيها لاعادة النظر بالسفر إلى لبنان

دعت الولايات المتحدة الاميركية رعاياها لاعادة النظر بالسفر إلى لبنان، وذلك بسبب جائحة “COVID-19” والجريمة والإرهاب والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية والاختطاف وقدرة السفارة المحدودة في بيروت على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إشعارًا صحيًا للسفر من المستوى 4 في لبنان بسبب COVID-19.









ودعت الولايات المتحدة الاميركية مواطنيها إلى عدم السفر إلى:

الحدود مع سوريا بسبب الإرهاب والنزاع المسلح

“الحدود مع إسرائيل” بسبب احتمال نشوب نزاع مسلح

مستوطنات اللاجئين بسبب احتمال وقوع اشتباكات مسلحة

وقالت إنه يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يختارون السفر إلى لبنان أن يدركوا أن المسؤولين القنصليين من سفارة الولايات المتحدة لا يمكنهم دائمًا السفر لمساعدتهم. وتعتبر وزارة الخارجية أن التهديد الذي يتعرض له موظفو الحكومة الأميركية في بيروت خطير بما يكفي لمطالبتهم بالعيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة. وأضافت واشنطن أنه تم تقييد الحركات بشكل أكبر بسبب احتياطات الصحة والسلامة المتعلقة بـ COVID-19.

وأشارت إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وقد يشن الإرهابيون هجمات دون سابق إنذار تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق / مراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية.

ولفتت واشنطن إلى أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأميركيين من اندلاع العنف المفاجئ، ويمكن أن تتصاعد الخلافات الأسرية أو الطائفية بسرعة ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى دون سابق إنذار، ووقعت اشتباكات مسلحة على طول الحدود في بيروت وفي مخيمات اللاجئين. وقد تم إحضار القوات المسلحة اللبنانية لقمع العنف في هذه الأوضاع.

ودعت واشنطن رعاياها في لبنان إلى تجنب التظاهرات وتوخي الحذر إذا كانوا بالقرب من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة حيث تحول بعضها إلى أعمال عنف.

وأشارت إلى أن عمليات اختطاف حدثت، سواء بدوافع فدية أم سياسية أم خلافات عائلية. قد يكون للمشتبه بهم في عمليات الاختطاف صلات بمنظمات إرهابية أو إجرامية.

وإذا قرر أي مواطن أميركي السفر إلى لبنان دعته إلى:

ابق متيقظًا في المواقع التي يرتادها الغربيون.

مراقبة وسائل الإعلام المحلية لكسر الأحداث وتعديل خططك بناءً على المعلومات الجديدة.

قم بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي رسائل الأمان وتسهيل تحديد موقعك في حالة الطوارئ.

تابع وزارة الخارجية على Facebook و Twitter.

راجع تقرير الجريمة والسلامة لعام 2018 في لبنان.

يجب أن يكون لدى مواطني الولايات المتحدة الذين يسافرون إلى الخارج دائمًا خطة طوارئ لحالات الطوارئ. راجع قائمة التحقق الخاصة بالمسافر.

الحدود مع سوريا – لا تسافروا

وقالت واشنطن إنه واعتبارًا من آب 2014، شهد لبنان هجمات إرهابية مميتة في البلدات الحدودية على طول الحدود اللبنانية مع سوريا، بما في ذلك اشتباكات عرضية بين الجيش اللبناني والجماعات المتطرفة العنيفة المتمركزة في سوريا. طرد الجيش اللبناني عام 2017 مقاتلي داعش من الأراضي الواقعة على طول الحدود اللبنانية مع سوريا. تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بشدة على تجنب المنطقة الحدودية اللبنانية السورية. كما تحذر وزارة الخارجية الأمريكية مواطني الولايات المتحدة من مخاطر السفر على متن الرحلات الجوية التي تحلق فوق سوريا، والتي تشمل بعض الرحلات الجوية من وإلى بيروت.

ودعت مواطنيها إلى “عدم السفر مع الحدود “إسرائيل”، لان كانت هناك هجمات صاروخية متفرقة من جنوب لبنان على إسرائيل فيما يتعلق بالعنف بين إسرائيل وحزب الله ، كان آخرها في أيلول 2019.

كذلك، دعت واشنط مواطنيها لعدم السفر إلى مستوطنات اللاجئين، وحثت السفارة الأميركية مواطني الولايات المتحدة على تجنب السفر إلى مستوطنات اللاجئين، المعرضة لاندلاع أعمال العنف بما في ذلك إطلاق النار والانفجارات.