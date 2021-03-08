غادة شريم: التشدد في الملف الحكومي يأتي من الحريري الذي يضع شروطاً تعجيزية

أشارت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم في مقابلة معها ضمن برنامج “وهلق شو ” مع جورج صليبي أن “التشدد في الملف الحكومي يأتي من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري”.

ولفتت شريم إلى أن “المعلومات تشير الى أنّ الرئيس الحريري يضع شروطا تعجيزية على الرغم من تسهيل بعبدا لمهمته”، معتبرة أن “الحكومة يجب ان يوافق عليها الطرفين واذا وجدت النية بتشكيلها فالتسهيل واجب واذا وصل الرئيس الحريري لحائط مسدود فعليه مصارحة الرأي العام”.









واعتبرت أن “على مجلس النواب الاجتماع لتسيير امور البلد وتكليف الحكومة بمهمات تصريف الاعمال”.