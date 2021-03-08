مي شدياق: استقالة ميشال عون يمكن أن تؤدي إلى الخلاص ولن يسمحوا للحريري بتشكيل الحكومة

اعتبرت الوزير السابقة مي شدياق في مقابلة معها ضمن برنامج “وهلق شو” ان الكلام عن مشاركة “القوات اللبنانية” في الحكومة المنتظرة “سبق الفضل”، مشددة أن “القوات” “لن تشارك بالمحاصصة ونرفض الدخول بهذا المشهد الهزلي”.

ولفتت شدياق أنه “لن يسمحوا للحريري بتشكيل الحكومة التي يريد”، وأن “استقالة رئيس الجمهورية يمكن أن تؤدي إلى الخلاص ولن يسمحوا للحريري بتشكيل الحكومة التي يريد”.









وتابعت: “لم نكن نعلم أن انتخاب عون لرئاسة الجمهورية يعني انتخاب باسيل… ولكن الرئيس نبيه بري كان مدركاً لذلك”.

وتساءلت: ” لماذا لا يحل اللواء عباس إبراهيم مسألة النازحين؟”، و”ماذا ذهب الوزير مشرفية يفعل في سوريا وهل نصدق أنه ذهب لبحث مسألة النازحين؟”.

وحذرت شدياق انه “في الوقت الذي يئنّ فيه المواطن اللبناني من الجوع تُهرَّب البضائع المدعومة إلى سوريا”.