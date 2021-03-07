إيران تهدد بتدمير تل أبيب وحيفا رداً على أي هجوم إسرائيلي

هدد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، بتدمير تل أبيب وحيفا، في حال تعرض بلاده لقصف إسرائيلي محتمل.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، أن حاتمي رد على نظيره الإسرائيلي بيني غانتس الذي قال في وقت سابق إن بلاده تقوم بتحديث خططها لضرب المواقع النووية الإيرانية.









وأوضح حاتمي خلال فعالية بالعاصمة طهران، أن إيران تمتلك القدرة العسكرية اللازمة لحماية أمن واستقرار البلاد.

وأضاف: “لا أحد في المنطقة يريد الكيان الصهيوني، لذلك كان عليهم بناء جدار حولهم، كما أنهم أحيانا يهددون إيران بسبب اليأس”.

وقال: “إذا ارتكبوا خطأ فادحا، فسوف نسوي تل أبيب وحيفا بالأرض”.

وأشار حاتمي إلى أن “فصائل المقاومة” المدعومة من قبل بلاده في لبنان وسوريا والعراق واليمن، تمثل “القوة الناعمة” لإيران ضد إسرائيل.

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015، وانسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018.

والجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الجيش الإسرائيلي يعمل “طيلة الوقت” على تحديث الخطط الخاصة “باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ومستعد للعمل بصورة مستقلة”.

وأضاف غانتس أن “منظمة حزب الله تمتلك مئات آلاف الصواريخ”.

وعرض خارطة سرية، تم إخفاؤها عن الكاميرا، قال إنها تظهر “انتشار صواريخ ومنصات إطلاق وقواعد هذه المنظمة في لبنان”.