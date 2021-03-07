أمل_حجازي تنتقد التبعية العمياء للزعيم: أخذ منك الدم والروح واللقمة والكرامة!

وسط الأزمات المتلاحقة التي يشهدها لبنان بسبب انهيار الليرة مقابل جنون ارتفاع الدولار، انتقدت الفنانة المعتزلة أمل حجازي كلّ شخص لا يزال يهتف لزعيمه الذي سلب منه دمه وروحه وكرامته ولقمة عيشه.

وبحسب ما ورد في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” جاء فيها: “هتفت له بالدم بالروح نفديك يا زعيم وفعلاً أخذ منك الدم والروح واللقمة والكرامة والأمل وسنين عمرك وأولادك أعطيته أكثر مما وعدته”.









تجدر الإشارة إلى أن حجازي تواكب المستجدات الراهنة في البلد عبر تغريدات تُطلقها من حين إلى آخر، ومنها على سبيل المثال هجومها الأخير على النواب الذين أخذوا جرعات اللقاح ضدّ فيروس كورونا على حساب المواطنين، حيث وجب عليهم استخدام دواء الـivermectin قبل العالم نسبة إلى استخدام هذا الدواء لمن يُعاني من “الدود” واصفة إيّاهم بالـ”مدودين والجربانين”، حسب ما ورد في تعليقها “كان لازم تاخدوا الـivermectin قبل العالم مش اللقاح! لأنه بينفع للدود وللجرب لأنكم مدودين وجربانين”.