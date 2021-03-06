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اللقاحات تفجر التجاذبات في حركة حماس بغزة

March 6, 2021

خاص بيروت أوبزرفر

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ “بيروت أوبزرفر” عن تفجر صراعات الداخلية في حركة حماس بسبب وصول شحنة اللقاحات للتصدي لوباء COVID الثانية من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي الشحنة التي قام بإحضارها إلى قطاع غزة مؤخرا القيادي الفتحاوي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.




وقالت هذه المصادر إن هناك شعورًا بالقلق من النتائج السياسية لهذه العملية ، معربين عن قلقهم من أن يُنظر إلى دخول شحنة اللقاح للتصدي لوباء COVID على أنه “انتصار” لدحلان وتيار الإصلاح السياسي الذي يدعمه ، الأمر الذي سيزيد من سلطته السياسية على حساب حماس في الانتخابات المقبلة.

اللافت إنه وعلى العكس من ذلك ، يعتقد قادة حماس في الخارج أن وصول لقاحات COVID سيعتبر إنجازًا لحماس ، وهو الإنجار المتمثل في أثبات قدرة الحركة على توفير هذا اللقاح لشعبها ، وهو ما يعبر عنه صراحة فريق حركة حماس في إمارة قطر .

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