القبض على مصري مارس طب النساء والولادة 10 سنوات بلا شهادة

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية طبيبا مزيفا، مارس طب النساء والولادة 10 سنوات بشهادات مزورة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اعترف “صلاح. ع” بقيامه بتزوير شهادات تثبت أنه خريج كلية الطب من إحدى الجامعات المصرية.









وكان الطبيب المزيف يتقاضى أجورا رخيصة، الأمر الذي أدى إلى توافد المرضى عليه، حيث كانت الكشفية بـ 50 جنيها، فيما تكاليف الولادة 700 جنيه فقط.

وتم كشف العيادة بالصدفة، حين مر عليها أحد مراقبي وزارة الصحة، واكتشف عدم وجود أوراق ثبوتيه كافية.

وتم مخاطبة الجامعة التي زوّر الطبيب المزيف شهادتها، ونفت أن يكون أحد خريجيها.