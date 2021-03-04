بولا_يعقوبيان للنائب #حكمت_ديب في #صار_الوقت: فشرت انت وعهدك ووحدك الكذاب انت وفريقك لكنك معتّر!!

#صار_الوقت

شهدت بداية حلقة “صار الوقت” مع الإعلامي مارسيل غانم عبر mtv سجالًا عنيفًا بين النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان والنائب في تكتل لبنان القوي حكمت ديب، إثر قول يعقوبيان الاستقالة أشرف من البقاء في البرلمان، ليردّ ديب عليها بالقول: “الاستقالة هروب من المسؤولية والبلد لا يبنى بالهوبرة”.









ولدى تهكّم ديب وقوله: “أصعب من القاضي المعزول … نائب معزول”، تدخّلت يعقوبيان وأجابته: “فشرت”..

ولفتت إلى ان من يتخذون القرارات في المجلس النيابي 6 أفرقاء، مشيرة إلى ان حزب الله يتحكم بالقرارات.

وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من المشاريع التي أقرّت أتت بسبب ضغط الشارع، كاشفة ان الرئيس نبيه بري لا يعد الأصوات في المجلس عند رفع الاصابع.

وقالت يعقوبيان: “ليتكم تتقدّمون باستقالاتكم وتهربون من بعبدا ومن كل مكان، فقد أوصلتم البلد الى الحضيض”.

واعتبرت أن أكبر جريمة بحقّ لبنان هي موضوع الكهرباء لافتة إلى ان هذا الملفّ في عهدة “التيار الوطني الحر” منذ 12 سنة، وأردفت:”نحنا شعب حمار ما بيعرف يجيب كهربا”.

واتهمت يعقوبيان فريق حكمت ديب بأنه سارق، فردّ قائلا: “فشرت” إنت السرّاقة والكذابة”، لتردّ: “فشرت انت وعهدك ووحدك الكذاب انت وفريقك لكنك معتّر”.

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