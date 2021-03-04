بعد أن اتهمت الراعي بالخيانة… بكركي ردا على “قناة العالم” الايرانية : اعتذري!

ردّت بكركي على على المقال الذي نُشر على الموقع الالكتروني لقناة العالم التابعة لايران، وقالت للـLBCI أن هذا الكلام مرفوض تماماً وفيه تطاول، وبما انه صادر عن مؤسسة اعلامية غير لبنانية، يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية والوطنية وفي شؤون كنيستنا.

وأضافت: مطلوب من القناة أن تتراجع عن هذا الكلام اضافة الى تقديم اعتذار، كي لا يتسبب بتداعيات داخلية وخارجية لا تحمد عقباها، خصوصاً وأن كلام غبطته كان واضحاً، إلا ان القناة تحاول خلق عنوان وهمي بهدف تجييش اعتراض باتجاه بكركي التي سمّت الاشياء بأسمائها ووضعت الاصبع على الجرح وتحدثت عن وضع كل اللبنانيين دون استثناء.









وكانت قناة العالم قد شنت حملة عنيفة على البطريرك الراعي واتهمته بالتخوين.

المركزية