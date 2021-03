خاتم مرصع بالألماس مستوحى من تفجير بيروت يثير غضباً.. سعره أكثر من الدخل السنوي للبنانيين!

أثار خاتم مُرصَّع بالألماس الملون، المُصمَّم للتعبير عن صمود بيروت عقب انفجار 4 أغسطس/آب المُدمِّر، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره الكثيرون غير مقبول.

موقع Middle East Eye البريطاني قال إن الخاتم المثير للجدل صممته ندى غزال، مصممة الجواهر الثمينة، وصنعته من الذهب الأصفر عيار 18 المُرصَّع بالألماس الملون بلون الشامبانيا، وتصفه بأنه “حافل بذكريات سحب الغبار التي شاهدتها عقب الانفجار”.

ويحتوي تصميم “خاتم الانفجار” على جزء مدبب من الأسفل يرمز ، بحسب المصممة ندى غزال، للتحديات التي تُثقِل كاهل الناس.

من جانبهم، كتب معلقون على صفحات الإنترنت أنَّ تصميم الخاتم، الذي يُكلِّف أكثر من 7000 دولار، يستغل الحدث المأساوي لانفجار ميناء بيروت، الذي أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة 6000 آخرين وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

وطالب البعض بمقاطعة المُصمِّمة، بينما انتقد آخرون تكلفة الخاتم، وسلطوا الضوء على أنه يكلف أكثر من الدخل السنوي لبعض الأشخاص في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

ويُذكَر أنَّ ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، التي تُرِكَت للتعفن في ميناء بيروت لمدة نصف عقد، انفجرت خلال حريق في أحد المستودعات، في واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.

Yet someone else trying to profit off the pain of thousands. And of course at a price most Lebanese couldn't possibly afford.

There is a big difference between depicting trauma through art & creating unaffordable, unattainable fashion off the back suffering #BeirutBlast https://t.co/wyxj8ZHtZk

— Sarah Copland (@sas_yvonne) March 1, 2021