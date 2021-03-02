خاتم مرصع بالألماس مستوحى من تفجير بيروت يثير غضباً.. سعره أكثر من الدخل السنوي للبنانيين!

أثار خاتم مُرصَّع بالألماس الملون، المُصمَّم للتعبير عن صمود بيروت عقب انفجار 4 أغسطس/آب المُدمِّر، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره الكثيرون غير مقبول.

موقع Middle East Eye البريطاني قال إن الخاتم المثير للجدل صممته ندى غزال، مصممة الجواهر الثمينة، وصنعته من الذهب الأصفر عيار 18 المُرصَّع بالألماس الملون بلون الشامبانيا، وتصفه بأنه “حافل بذكريات سحب الغبار التي شاهدتها عقب الانفجار”.









ويحتوي تصميم “خاتم الانفجار” على جزء مدبب من الأسفل يرمز ، بحسب المصممة ندى غزال، للتحديات التي تُثقِل كاهل الناس.

خاتم انفجار بيروت/مواقع التواصل

خاتم انفجار بيروت يثير الغضب في لبنان

من جانبهم، كتب معلقون على صفحات الإنترنت أنَّ تصميم الخاتم، الذي يُكلِّف أكثر من 7000 دولار، يستغل الحدث المأساوي لانفجار ميناء بيروت، الذي أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة 6000 آخرين وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

وطالب البعض بمقاطعة المُصمِّمة، بينما انتقد آخرون تكلفة الخاتم، وسلطوا الضوء على أنه يكلف أكثر من الدخل السنوي لبعض الأشخاص في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

لم يعد مسموحا الاستفادة على حساب على ضحايا #انفجار_بيروت، ووأوجاع عائلاتهم. #خاتم_الانفجار من تصميم ندى غزال سعره خيالي، ولا يمكن لأي لبنانية دفع هذا المبلغ في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة. لطالما كان #الفن يحمل معان انسانية وهادفة،ويراعي ظروف مجتمعه من دون استغلال. pic.twitter.com/oi91gVlPIv — Sobhiya Najjar صبحية_مع_الناس@ (@Sobhiyanajjar) March 1, 2021

ويُذكَر أنَّ ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، التي تُرِكَت للتعفن في ميناء بيروت لمدة نصف عقد، انفجرت خلال حريق في أحد المستودعات، في واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.

Yet someone else trying to profit off the pain of thousands. And of course at a price most Lebanese couldn't possibly afford. There is a big difference between depicting trauma through art & creating unaffordable, unattainable fashion off the back suffering #BeirutBlast https://t.co/wyxj8ZHtZk — Sarah Copland (@sas_yvonne) March 1, 2021

ووصف مستخدمو الشبكات الاجتماعية تصميم الخاتم بأنه يفتقر إلى الإحساس والتفكير؛ إذ لا يزال الكثير من الناس يعانون من تداعيات الانفجار، جسدياً وعاطفياً.

فيما تواصل موقع Middle East Eye مع المصممة ندى غزال للحصول على تعليق، لكنه لم يتلقّ رداً حتى وقت النشر.

وواجه لبنان ظروفاً غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، مع تفاقم أزمة اقتصادية رهيبة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وانفجار الميناء.

وفي العام الماضي أيضاً، تعرضت شركة تصميم إكسسوارات لبنانية لانتقادات أيضاً بعد بيع حقيبة مُصنَّعة من حطام الزجاج من الانفجار.

وتعرضت العلامة التجارية Vanina، التي تبيع الحقائب والإكسسوارات المصنوعة يدوياً في لبنان، لانتقادات عبر الإنترنت؛ إذ ادعى الكثيرون أنها طريقة غير مناسبة لتكريم من تأثروا بالانفجار المدمر.

وكانت الحقيبة التي تُسمى “The Silo Bag” -أو حقيبة المستودع- جزءاً من مجموعة تصاميم “The Light of Beirut” -أو ضوء بيروت- التي استهدفت تكريم العاصمة اللبنانية.