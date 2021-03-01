ممنوع الخروج في هذه الاوقات ولائحة بالمؤسسات التي توجب الإستحصال على اذن للدخول اليها

نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على توتير، لائحة بالمؤسسات التي يستوجب على المواطنين الاستحصال على اذن من المنصة للدخول اليها والإجراءات ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق إعتباراً من تاريخ 2021/3/1.

ويُحظر الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات إعتبارا من الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحا من كل يوم.









وتُمنع التجمعات على الشواطىء والارصفة باستنثاء الرياضة الفردية، وتبقى الحدائق العامة مغلقة.

وتُمنع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية.

ويُستثنى من حظر التجول والولوج العاملين في القطاعات المسموح لها العمل 24 ساعة.