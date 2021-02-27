إليسا تعبر عن وجع اللبنانيين وترفع الصوت على “وقاحة وكذب” وزير الصحة وبعض النواب

لا تزال فضيحة تلقي عدد من النواب اللقاح ضد فيروس كورونا في المجلس النيابي تتفاعل في الأوساط الإعلاميّة والفنيّة، وآخرها سجال حاد اشتعل مباشرة على الهواء بين وزير الصحة حمد حسن والإعلامي طوني خليفة في برنامجه الأسبوعي الذي انتقد فيه الوزير حسن بسبب المخالفة التي ارتكبها وتبريره إعطاء اللقاح للنواب تقديراً لجهودهم والإنجازات التي حققوها، فطلب خليفة عندها من الوزير حسن عدم استخدام عبارة إنجازات لأنهم لم يُحققوا أي إنجاز ووصلنا إلى مكان خطر، فما كان من الوزير إلا الاستهزاء بطوني خليفة بالقول “نكتفي بإنجازاتك الإعلاميّة؟” فأجابه خليفة بنبرة عالية “شو بدّك بإنجازاتي، إنجازاتكم تقتل بشراً أما إنجازاتي أكتر شي بتزعّل البشر وما بتقتل”.

ودخلت على الخط النجمة إليسا التي حملت بعنف على ما سمّته “وقاحة وكذب” وزير الصحة وبعض النواب، معتبرة أنها بعد الذي جرى باتت تُشكك بصحة الأرقام الكبيرة التي تصدرها الوزارة لأعداد المصابين بكورونا، وكتبت بغضب “حقيقة أنا ما بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكتب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شكّ حتى بصحّة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا!”.