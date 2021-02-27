غيتس يحذر من بتكوين

من عمالقة سوق المال في الولايات المتحدة إلى شركة تسلا، تجذب عملة بتكوين التي تجاوزت 50 ألف دولار الأسبوع الماضي، مزيدا من المشترين الذين أغراهم نموها المذهل، على الرغم من مخاوف العديد من منظمي السوق.

وحذر بيل غايتس، مؤسس ميكرسوفت، من الانجرار وراء العملة التي ارتفع ثمنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة بعد تدوينة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات، إيلون ماسك.









وأضافت شركة تسلا 1.5 مليار دولار من البتكوين إلى ميزانيتها، وكتب إيلون تغريدات على تويتر حولها ما دفع العملة الرقمية إلى الارتفاع.

وقال غيتس في حوار مع وكالة “بلومبرغ” إن الناس الذين لا يملكون ما يملكه ماسك من أموال عليهم أن يكون حذرين.

وأضاف غيتس أنه لا يقلق على ارتفاع أو انخفاض حصة إيلون من العملة الرقمية لأن الأخير يمتلك الكثير من المال، لكنه بالمقابل يقلق لأن الكثير من الناس يصدقون هذا الجنون رغم عدم توفرهم على الكثير من المال.

وبعد اتجاه صاعد دام لأسابيع، شهدت عملة بتكوين المشفرة تراجعا، الاثنين، بعد أن حققت مستوى يفوق الـ 58 ألف دولار.

يذكر أن السلطات الكندية أعلنت الشهر الماضي أنها سمحت بإطلاق أول صندوق استثماري للبتكوين في البورصة في العالم، ما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.