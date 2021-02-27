في عيد ميلادها… #نجوى_كرم تتصدر مواقع التواصل: “عيدي لمّا يرجع بلدي لبنان بقلب كل عربي”

تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عيد ميلادها الذي يصادف اليوم.

وسارع محبوها وفانزاتها إلى معايدتها عبر منشورات وفيديوهات ورسائل حب ودعم، وبدورها تحاول الرد على كل ما يصلها شاكرة محبة الجمهور الكبيرة لها خصوصاً في هذا اليوم المميز للغاية.









كما نشرت نجوى على صفحتها الخاصة العديد من الصور لباقات الورد وقوالب الحلوى والهدايا التي وصلتها من المعجبين تقديراً منهم على جهودها وفنها وكل الاعمال التي تقدمها فأتى يوم عيد ميلادها كمناسبة تكريمية منهم لها على كل ما تفعله.

تلقّت الفنانة نجوى كرم مجموعة من المعايدات التي وجّهها لها عدد من النجوم العرب والشخصيات العربية العامة في مناسبة عيد ميلادها. وعبّرت كرم عن سعادتها العارمة برسائلهم التي أبدوا فيها محبتهم الكبيرة واحترامهم الشديد لها.

غرّدت كرم متوجّهة الى أصدقائها النجوم العرب بتغريدة شكر لهم، قالت فيها: “محبّتكن للبناننا معروفة من زمان. وعيدي كلبنانية إنو يرجع بلدي لبنان بقلب كل عربي”.